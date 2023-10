Le minoranze insistono sul discorso delle consulenze e gli incarichi legali, con la questione che ha varcato anche i limiti comunali ed è arrivata fino ad Anagni, dove l'opposizione ha chiesto spiegazioni al sindaco Natalia in merito alla stessa vicenda. Sostanzialmente, è questa la tesi sostenuta dai consiglieri alatrensi, ci sarebbe stato uno "scambio" di incarichi tra legali che, politicamente, sono molto affini tra di loro. Un argomento delicatissimo e che, prima ancora della discussione in aula, ha già fatto vedere come sia "esplosivo".

Dopo la conferenza stampa indetta dall'opposizione, c'è stata una risposta molto dura, quasi stizzita, da parte di maggioranza e sindaco, con le minoranze che poi sono tornate alla carica, pubblicando sui social la lettura integrale dell'interrogazione, avvenuta nella già citata conferenza stampa. L'intento è chiaro: diffondere al massimo il contenuto del documento, sollevando un caso che sia di dominio pubblico, prima di arrivare al confronto vero e proprio.

Tornando alla replica della maggioranza, questa ha solo sfiorato il tema e l'unica tesi avanzata è che «questo discorso rappresenta un altro autogol per la minoranza», mentre quest'ultima attacca «sulla mancata discussione in consiglio comunale» e che la pubblicazione di cui sopra è stata fatta «a causa dell'atteggiamento sfuggente da parte del sindaco e dell'assessora Papaevangeliu che, nonostante siano trascorse settimane, continuano a tacere sull'argomento sottraendosi al confronto pubblico».

Intanto, qualche giorno fa, nell'albo pretorio del Comune è apparso l'avviso per l'aggiornamento dell'elenco degli avvocati cui il Comune può attingere: era ed è uno dei temi toccati nella medesima interrogazione. Anche su questo punto non è mancata l'osservazione maliziosa delle minoranze: si è giunti al nuovo avviso non appena l'argomento è stato portato all'attenzione dell'opinione pubblica. Di carne a cuocere, dunque, ce n'è parecchia. Si annuncia una discussione al calor bianco.