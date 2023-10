Donna cade lungo via De Nicola, batte la testa e perde molto sangue. L'episodio è accaduto pochi minuti fa in pieno centro a Cassino. Una donna, per cause ancora da accertare, è rovinata a terra battendo con forza la testa: tanta la paura dei presenti e dei titolari delle numerose attività commerciali accorsi per aiutare. Sul posto il 118, che sta provvedendo a trasferire la signora in ospedale. In prima battuta, comunque, è sembrata per fortuna cosciente.