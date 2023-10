Riprende l'iter per la ristrutturazione della piscina comunale di Pontecorvo. Ad annunciare la novità è stato il sindaco Anselmo Rotondo che ha parlato della conclusione, con esito positivo per il palazzo municipale, della controversia legale con la ditta che si era aggiudicata l'appalto e della possibilità di riprendere l'opera.

La piscina comunale è una delle opere più controverse della città fluviale. Un progetto al centro di un continuo dibattito politico e delle richieste di tanti cittadini che attendono con impazienza che si ripristino i luoghi dando, nuovamente, la possibilità agli amanti del nuoto di poter frequentare questo luogo. Un impianto che nei decenni passati era uno dei più apprezzati di tutto il territorio, in grado di richiamare persone dall'intero hinterland. Poi, all'inizio degli anni 2000 la struttura fu chiusa e da quel momento iniziò un calvario che dura anche oggi. Annunci di riaperture, progetti, project financing che si sono susseguiti nel corso del tempo e che sono rimasti tali.

Qualche anno fa il momento della svolta, quello dell'avvio di un cantiere che tutti credevano sarebbe stato risolutivo. Invece anche quel progetto si era fermato con la rescissione del contratto da parte del Comune e l'inizio di una controversia legale con la ditta vincitrice dell'appalto. Una battaglia dove il palazzo municipale sottolineava forti inadempienze da parte della società. Ora che la vicenda giudiziaria è giunta alla fine l'amministrazione comunale è pronta a riprendere in mano il progetto per ristrutturare definitivamente la piscina.

Ad annunciarlo il sindaco Anselmo Rotondo che ha affermato: «Finalmente, dopo un lungo iter giudiziario conclusosi con consegno positivo per il Comune, abbiamo ripreso possesso del cantiere per la ristrutturazione della piscina comunale. Opera attesa da tutti i cittadini e per la quale stiamo lavorando ormai da anni, nel 2018 c'era stata la gara d'appalto e il successivo avvio del cantiere, ma poi un contenzioso con la ditta aggiudicatrice ha bloccato e complicato l'intero iter. Ora, approvata la delibera del progetto esecutivo, si andrà in gara d'appalto. Ringrazio il progettista Alessandro Carbone e tutti i membri dell'amministrazione comunale: dagli assessori Gianluca Narducci e Armando Satini al delegato allo sport Massimo Santamaria. Allo stesso modo ringrazio tutti quelli che ci hanno lavorato dalla prima legislatura all'attuale e gli uffici preposti».