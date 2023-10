Tragedia sulla Provinciale Carchitti, a Palestrina. Una coppia marito e moglie sono morti sul colpo, feriti gravemente i loro due figli di cinque e nove anni. È questo il bilancio dell'incidente frontale avvenuto ieri sera tra un'Audi A6 e una Renault Clio. Le vittime sono Maurizio Ponzo, di trentasette anni, chef del noto ristorante "Il Giardino" di Zagarolo, e la moglie Alessandra Corradi, anche lei trentasettenne, dipendente di uno studio di commercialisti, entrambi abitavano a Palestrina.

Secondo una prima ricostruzione sembrerebbe che l'Audi, con a bordo due persone un italiano e un uomo di origine marocchina, abbia invaso la carreggiata opposta impattando frontalmente con la Renault Clio, su cui viaggiava la famiglia. I bambini sono stati trasportati in codice rosso a Roma. Il più piccolo è ricoverato all'ospedale "Gemelli" in terapia intensiva pediatrica e la prognosi è riservata. Il più grande si trova invece al "Bambin Gesù", ha riportato fratture multiple e anche per lui la prognosi è riservata. Sono in corso gli accertamenti per stabilire con esattezza la dinamica dell'incidente.