Ennesimo schianto sulla strada killer, muore un uomo di San Giorgio a Liri, classe '59, meccanico. L'incidente, sulla Cassino-Formia, è avvenuto a non molta distanza dal punto in cui un mese fa perse la vita Graziella Parente la giovane neo sposa di Coreno. L'impatto tra un suv su cui viaggiavano un uomo e una bambina e la moto guidata dal sangiorgese è stato violentissimo, con l'auto che si è ribaltata. Drammatica la scena che si è presentata ai soccorritori: sul posto subito 118, vigili del fuoco e carabinieri. I due occupanti del suv sono stati trasferiti in ospedale. Per il sangiorgese non c'è stato nulla da fare.