Arrestato un ventiquattrenne sorpreso a spacciare droga. Venerdì, gli agenti del commissario di Cassino, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno sorpreso un giovane, già noto alle forze dell'ordine, con addosso un involucro contenente stupefacente del tipo hashish.

Dopo un controllo all'interno dell'abitazione del ragazzo, è stato trovato anche un panetto di circa 88 grammi di hashish, oltre a materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi. In casa, inoltre, sono stati trovati un monopattino e una bicicletta, di cui il giovane non ha saputo fornire dati sulla provenienza. I poliziotti hanno dunque arrestato il ventiquattrenne e hanno proceduto al sequestro sia dello stupefacente che dei due mezzi di trasporto. L'arrestato, su disposizione dell'autorità giudiziaria, è stato poi accompagnato nella propria abitazione e sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.