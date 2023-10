Notifica un atto di ricorso per censurare condotte, a suo dire, illegittime poste in essere dall'Ente datoriale, il Comune di Isola del Liri. Quest'ultimo, però, nel pubblicare la delibera di affidamento d'incarico per la resistenza processuale, avrebbe pubblicato in via integrale il ricorso introduttivo, contenente dati personali e sensibili del ricorrente. Pertanto è scattata la condanna, per violazione della privacy, nei confronti del Comune di Isola del Liri. L'ente dovrà risarcire un suo ex dirigente per un importo di 7.500 euro.

La ricostruzione

Il Comune di Isola del Liri è stato condannato dal Tribunale di Cassino a risarcire un suo ex dirigente per aver violato il diritto di riservatezza di quest'ultimo, avendo illegittimamente pubblicato sull'albo pretorio on-line dati riservati e personali. Nello specifico l'ex dirigente, nel 2021, difeso dall'avvocato Riccardo Lutrario, aveva notificato nei confronti del Comune un atto di ricorso. L'Ente, come detto, nel pubblicare la delibera di affidamento d'incarico per la resistenza processuale, intendeva, inopinatamente, pubblicare in via integrale il ricorso introduttivo, contenente, pertanto, dati personali e sensibili del ricorrente. Il Tribunale, in accoglimento delle richieste formulate dagli avvocati Riccardo Lutrario e Stefano Martini, ha ritenuto che i dati resi conoscibili (per un periodo maggiore a quello ex lege previsto) ad una platea indeterminata di persone (e non rimasti nella sfera di conoscibilità del Comune) abbiano concretizzato un grave danno alla riservatezza dei dati riferibili all'ex funzionario, tale da giustificare una condanna esemplare, ben al di sopra degli standard sanzionatori delle pronunce emesse, in questi anni, dal Garante della privacy. Il Comune di Isola del Liri dovrà, quindi, risarcire della somma di 7.500 euro il suo ex dipendente.