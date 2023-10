Una giornata ad alta tensione ieri per i lavoratori della Reno De Medici, che si sono ritrovati sotto al palazzo della Prefettura di Frosinone per l'incontro dei sindacati con il dottor Ernesto Liguori. Nessuna certezza, è vero. Ma almeno il confronto ha portato all'apertura di un tavolo permanente per trovare una soluzione. E lo stesso prefetto si è messo in gioco per cercare di capire se ci sia un margine per accelerare i tempi e per l'estensione della cassa integrazione in scadenza a novembre. Vero nodo da affrontare.

In campo ieri la Slc-Cgil insieme alla Fistel-Cisl e alla Uilcom Uil e Ugl chimici e i segretari generali delle sigle; con loro l'amministratore delegato dell'azienda e altri rappresentanti dello stabilimento di Villa Santa Lucia. E il rappresentante di Unindustria. Forte la preoccupazione degli operai, alcuni dei quali hanno deciso di prendere parte al presidio, pacifico ma partecipato. Un incontro delicato, in cui è stato esposto al dottor Ernesto Liguori sia lo stato delle cose dopo i sequestri al sito per l'ipotesi di reato di inquinamento ambientale eseguiti a luglio. Sia le preoccupazioni per il rinnovo della cassa integrazione straordinaria (che scadrà il 19 novembre) ma anche quelle per una sempre meno strutturata competitività dello stabilimento, fermo da troppo tempo. Il prefetto ha ascoltato le istanze, notando come ci sia un intento comune tra azienda e sindacati, impegnati per poter raggiungere un unico obiettivo.

Fermo restando il massimo rispetto per il lavoro della magistratura, il prefetto si sarebbe detto disponibile ad attivarsi per comprendere i tempi ed eventuali margini: un interesse manifesto. «Il prefetto si è reso disponibile per tenere aperto il tavolo anche per un confronto con altre istituzioni come la Regione o per altri aspetti da affrontare, sempre nel pieno rispetto delle leggi - hanno spiegato i sindacati a margine dell'incontro - Una iniezione di fiducia». Se l'ammortizzatore sociale non dovesse essere rinnovato, i lavoratori andrebbero incontro a una sospensione non retribuita: una prospettiva terribile per le quasi 300 famiglie (180 dello stabilimento a cui si aggiungono i dipendenti dell'indotto), che restano in stand-by. Ma al momento si è aperto uno spiraglio.

«Siamo un po' più fiduciosi dopo l'incontro - ha sottolineato Patrizia Fieri, segretaria generale Slc Cgil Latina e Frosinone - Si apre così alla possibilità di guardare in modo positivo al rinnovo della cassa integrazione, sperando che nel frattempo si concluda l'iter giudiziario nel migliore dei modi. Con le autorizzazioni anche dalla Regione. Occorre dare fiducia a un'azienda importantissima non solo per il livello occupazionale del Cassinate ma anche per l'economia circolare del territorio: non dimentichiamo che lavora carta riciclata». La prossima tappa è quella del 20 ottobre a Unindustria a Cassino, per un nuovo confronto con l'azienda.