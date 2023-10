Lamentano sporcizia e la presenza di insetti i condomini della palazzina Ater di via Edoardo Facchini. «Non è più una situazione gestibile. Chiediamo l'intervento delle autorità». Lo sfogo parte da un padre di famiglia che abita nella fabbricato 1 indirizzo 8/B. Descrive una situazione insostenibile.

«Al piano terra non c'è nessuno da anni e ultimamente dei ragazzi di colore si sono creati un varco d'accesso mandando in frantumi una finestra e, scavalcando il terrazzino, entrano nell'appartamento. Lì dormono e fanno i bisogni nelle buste. E poi ora si aggiunge anche la problematica del primo piano che è sfitto da quattro mesi circa. Abbiamo fotografato la condizione che si vede dalla facciata del palazzo. Internamente si possono notare tanti insetti. Sicuramente sono blatte - continua l'uomo che si fa portavoce delle altre famiglie - In questa palazzina vivono dodici famiglie, ma è possibile che bisogna accettare queste condizioni? Non è giusto».

E per far sentire la loro voce ieri i condomini hanno scritto al sindaco Luca Di Stefano, chiamando anche l'Ater, i carabinieri e la polizia locale. «È indispensabile una pulizia di questi due appartamenti, e subito perché non è umano vivere in questo modo. Siamo in un paese civile o dove? Speriamo che anche la Asl venga coinvolta in questa vicenda e venga a verificare di persona cosa succede nella nostra palazzina e alle autorità diciamo di controllare cosa succede di giorno, ma anche di notte su via Edoardo Facchini, nelle case popolari, fuori e dentro». Forte, dunque, l'appello dei residenti agli enti preposti al fine di risolvere la criticità.