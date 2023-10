Sono andati via a mani vuote i malviventi che questa notte hanno preso di mira un'altra filiale della Banca Popolare del Cassinate, quella di Villa Latina.

Ancora un furto ai danni di una delle agenzie della banca, un furto che fa seguito a quelli avvenuti nei giorni scorsi. Ma, questa volta, anche grazie ai rafforzati sistemi di sicurezza e controllo, i ladri non sono riusciti a portar via nulla: hanno infatti danneggiato una delle casseforti, ma non sono riusciti a prelevare denaro.

«In questi giorni – spiega il direttore Roberto Caramanica – abbiamo assistito ad un escalation di furti in diverse zone della nostra provincia. Ad operare, in tutti i casi, è stata sicuramente una banda di "professionisti" che aveva studiato l'operazione in ogni dettaglio. La nostra Banca ha prontamente risposto rafforzando ulteriormente tutti i sistemi di sicurezza e questa volta il bottino è stato pari a zero: dunque, il furto è fallito. Sia in questo caso sia nei precedenti episodi i furti sono avvenuti in piena notte, quando le filiali erano chiuse e, dunque, non ci sono state persone coinvolte, ma solo danni alle strutture: la tutela delle persone è per noi la cosa più importante».

Il Presidente Vincenzo Formisano dichiara: «Voglio rassicurare tutti, in particolare soci e clienti: gli episodi criminosi di questi giorni non hanno provocato reali e gravi danni alla banca, non solo grazie alle coperture assicurative che ci tutelano in simili occasioni, ma anche perché abbiamo rafforzato i presidi in tutte le nostre filiali, implementando diverse misure per garantire la sicurezza delle strutture, dei valori e soprattutto delle persone. Per questo, desidero anche ringraziare tutto il Personale della Banca che, con sacrificio, senso di responsabilità e disponibilità, si sta impegnando in questi giorni in uno sforzo straordinario, modificando la propria operatività per aumentare ulteriormente gli standard di sicurezza. Anche nei prossimi giorni prenderemo ulteriori provvedimenti per tutelare ancora di più le nostre filiali e i nostri dipendenti. Nel frattempo, non posso che sottolineare l'esigenza ormai inderogabile di un intervento delle forze dell'ordine per garantire maggiori controlli in un'ottica di prevenzione e sicurezza e per evitare il ripetersi di simili episodi».