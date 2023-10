Frosinone si conferma l'undicesima provincia d'Italia più sicura. Come l'anno scorso nell'indice della criminalità stilato dal Sole 24 Ore e pubblicato nell'edizione di ieri del quotidiano economico, la Ciociaria è 96esima. Subito dopo ci sono le migliori dieci.

La provincia più sicura in base alle denunce presentate nel 2022 ogni 100.000 abitanti è Oristano. Poi ci sono Potenza e Pordenone. All'opposto il maggior numero di denunce in rapporto ai residenti si hanno a Milano, Rimini e Bologna. In Ciociaria sono 11.409 i delitti denunciati, 2.444 ogni 100.000 abitanti con un calo del 2,8% rispetto al 2021. L'anno scorso, invece, il calo era stato del 7,1%, con 2.366 delitti denunciati ogni 100.000 abitanti.

Per i reati violenti Frosinone è 86esima (la classifica va letta al contrario, al primo posto la provincia con più denunce all'ultimo quella con meno) per omicidi volontari consumati con un indice di 0,21, per i tentati omicidi è 25esima con 2,11 denunce su 100.000 residenti. Per le violenze sessuali è la terza migliore provincia, 104° posto con un indice di 4,32. Per le lesioni dolose è 79° con 87,84. Per sfruttamento della prostituzione e pornografia minorile è 91° con 0,94.

Decisamente negativi i numeri per gli incendi e gli incendi boschivi con un 21° posto in entrambe le classifiche e un indice di 23,41 e 16,37.

Altro campanello d'allarme per il reato di associazione per delinquere, nono posto, con un indice di 1,57. Mentre per associazione di tipo mafioso la posizione è la 48 con un indice di zero. Da monitorare anche il riciclaggio e l'impiego di denaro sporco con la 37esima posizione e un indice di 2,11. Meglio per le estorsioni, 83° posto, con 14,16. Mentre per i danneggiamenti seguiti da incendio la posizione è la 75 con 5,42. Per l'usura il Frusinate è cinquantesimo con un indice di 0,21. Per i danneggiamenti la Ciociaria è in 87esima posizione con 283,01.

Per le denunce di furto la Ciociaria si piazza in ottantaduesima posizione con 752,63 denunce ogni 100.000 abitanti. Il dato peggiore è il 49° posto per i furti d'auto con un indice di 44,1. Poi i furti in casa: la Ciociaria è 62esima con 193,2 denunce ogni 100.000 abitanti. E ancora: 66° posto per i furti negli esercizi commerciali con un indice di 72,2; 79° per quelli sulle auto in sosta con 56,1 e 88° per i furti di ciclomotori con 3,2.

Le rapine vedono la provincia di Frosinone 91esima con un indice di 10,75. Nel dettaglio posizione numero 94 per le rapine in strada con 4,3 ogni 100.000 abitanti; numero 84 per le rapine nei negozi con 1,7; numero 72 per le rapine in banca con zero denunce e numero 71 per le rapine in casa con un indice di 1,9.

Per gli omicidi stradali Frosinone è 71esima con 1,57 denunce ogni 100.000 abitanti. Va decisamente peggio per gli omicidi colposi da incidente sul lavoro con la posizione numero 17 e un indice di 0,21.

Poi ci sono il 29° posto per le minacce con un indice di 133,76 e il 75° per le percosse con 22,91 denunce per 100.000 abitanti.

Sul fronte della lotta agli stupefacenti, la Ciociaria è 86esima con 29,11 denunce per 100.000 abitanti. Zero le denunce per il reato di associazione per produzione o traffico di stupefacenti (53° posto). Al novantesimo posto più giù troviamo le truffe e le frodi informatiche con un indice di 352,01. Un po' più in alto i delitti informatici con 37,31 denunce per 100.000 abitanti che valgono il 76° posto. La contraffazione di marchi e prodotti industriale porta la Ciociaria all'88esimo posto con un indice di 1,36. Infine non ci sono denunce per contrabbando e violazione della proprietà intellettuale.