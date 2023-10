Lotta tra la vita e la morte il ventottenne nigeriano, trovato a terra con una ferita da taglio all'addome, venerdì scorso, in via Vincenzo Ferrarelli a Frosinone. Si sono aggravate le sue condizioni. È ricoverato allo "Spaziani" del capoluogo, dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico la sera stessa in cui è stato ferito e, quindi, trasportato nella struttura ospedaliera. All'arrivo dei soccorritori sembrerebbe fosse in evidente stato di alterazione psicofisica, dovuta all'abuso di alcol.

Intanto proseguono senza sosta le indagini dei carabinieri per fare luce sulla vicenda. Al vaglio ci sono anche le telecamere di videosorveglianza della zona.

Si cerca di ricostruire gli ultimi spostamenti del ragazzo, residente nella parte alta di Frosinone.

La Procura ha aperto un fascicolo per tentato omicidio. Il nigeriano ha sostenuto di essersi procurato la ferita da solo, ma la sua versione non convince gli investigatori.

La ricostruzione

Cosa è successo venerdì sera al ventottenne? Per quale motivo aveva una ferita da taglio sull'addome? E soprattutto chi lo ha accoltellato? Se si sia trattato di una lite sfociata in un'aggressione con tanto di coltello, di un regolamento di conti, di un gesto della stessa vittima, o se ci sia dell'altro, saranno gli accertamenti subito avviati dai militari a farne luce.

Il ragazzo, come detto, sembra che avesse alzato un po' troppo il gomito. Non si esclude che poco prima l'accaduto si fosse intrattenuto, da solo o con qualcuno, in centro dove si stava svolgendo la prima serata dello "Street food".

Le indagini

Si ricostruiscono le ultime ore e gli spostamenti del giovane prima di essere stato trovato a terra da alcuni passanti venerdì sera, vicino all'ex mattatoio. D'ausilio potrebbero essere le telecamere di videosorveglianza insieme a tutti gli accertamenti, su cui vige il massimo riserbo, da parte delle forze dell'ordine.

L'allarme

A lanciare l'allarme, dopo le 20 di venerdì, diverse persone che stavano raggiungendo proprio il cuore del capoluogo per partecipare alla manifestazione dello "Street food".

Hanno notato un giovane a terra, aveva una ferita da taglio, sanguinava. Hanno subito contattato i soccorsi. Sono arrivati gli operatori del 118 con un'ambulanza. Dopo le prime cure sul posto, il nigeriano è stato trasportato allo "Spaziani".

Vista la gravità della ferita riportata, i medici lo hanno sottoposto a un intervento chirurgico. Ieri le sue condizioni sono peggiorate. Il giovane, residente da anni a Frosinone, lotta tra la vita e la morte.

Sul posto sono arrivati anche i carabinieri per avviare subito le indagini utili a cercare di chiarire cosa è accaduto nel primo venerdì di ottobre nel cuore della città di Frosinone.