Momenti di paura questa sera nel parcheggio del supermercato iN's di via Giacomo Matteotti dove verso le 18.30 una Fiat Punto si è improvvisamente incendiata. Immediato l'intervento di vigili del fuoco, carabinieri e polizia municipale sul posto. Il rogo è stato domato dai pompieri in breve tempo, anche se la vettura è andata distrutta. Le cause dell'incendio, secondo i primi accertamenti, sarebbero del tutto accidentali, forse dovute a un guasto dell'impianto elettrico. Fortunatamente nessun altro mezzo o persona sono stati coinvolti nell'incendio.