Un incendio è divampato a ridosso del centro storico di Ripi, nella collina sottostante. Sul posto i vigili del fuoco che stanno domande le fiamme divampate poco dopo le 15.30. Il rogo sarebbe partito dalla parte bassa, da via Cupera. Il vento ha alimentato il fuoco che è arrivato a ridosso del centro. La situazione sarebbe, per fortuna, sotto controllo, come assicura il sindaco Piero Sementilli che ha raggiunto subito il posto. I residenti sono stati costretti a chiudere le porte e finestre per il fumo che ha preso subito il sopravvento. Fumo che è stato notato anche dai cittadini dei paesi limitrofi.