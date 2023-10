"La nomina del nuovo manager della Asl di Frosinone è questione di giorni, se non di ore. È

solo una questione burocratica. Il profilo è stato già individuato". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, a margine della sua visita all'ospedale Parodi Delfino di Colleferro per l'inaugurazione del reparto di Ortopedia dopo la ristrutturazione, come rende noto l'Ansa.

Il profilo individuato per ricoprire il ruolo di direttore generale della Asl ciociara sembrerebbe essere quello di Sabrina Pulvirenti, manager della Asl di Matera.

Sollecitato sul futuro dell'ospedale di Anagni, dove in occasione della campagna elettorale per le Comunali il presidente della Regione Lazio aveva preso l'impegno di potenziare i servizi legati all'oncologia, Rocca ha detto: "io ci ho messo la faccia e faremo di tutto per dare ai cittadini di Anagni quello che serve nell'ambito del piano sanitario".