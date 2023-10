Intossicati dopo un pranzo domenicale, una decina di persone finiscono in ospedale. Una vicenda da dimenticare per un gruppo di amici del Cassinate, che quando possono escono per godere della compagnia e di momenti di serenità. Peccato che il pranzo è finito in tragedia. A fine pranzo i commensali hanno iniziato ad accusare malori intestinali acuti e hanno raggiunto il Pronto soccorso, alcuni in auto. Altri in ambulanza. Una decina i ricoverati, alcuni dimessi durante la notte. Sarà compito dei militari del Nas e dei colleghi capire cosa sia accaduto e cosa possa aver provocato l'intossicazione.