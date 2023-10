Ancora una emergenza. Ancora un rogo di rifiuti, apparentemente vegetali, nel centro di Cassino. Così scatta la denuncia.

Era da tempo che cittadini esasperati per il fumo denso, derivato dalla combustione di rifiuti, verosimilmente vegetali, segnalavano alla Sezione Ansmi la situazione che si trovano a vivere.

Più volte richiamati a spegnere, la lunga fase della tolleranza è finita ed è scattata la mossa successiva.

«Un atto dovuto - spiegano dall'Ansmi - per il persistere di una situazione divenuta insostenibile e che i cittadini lamentano da parecchio tempo. Spero che i responsabili vengano individuati e puniti come prevede la legge in materia».

Spesso la stessa associazione ha segnalato, sempre in pieno centro, roghi di rifiuti tossici in zone dove proliferano le discariche a cielo aperto. Un altro "dramma" urbano che non accenna a... spegnersi.