Uno scambio tra generazioni, che dona un sorriso agli anziani e arricchisce i più giovani. È la risposta dei ragazzi della parrocchia di Sant'Antonio da Padova di Frosinone all'invito del vescovo Ambrogio Spreafico a non lasciare da soli gli anziani e di papa Francesco, che nell'ultima giornata a loro dedicata ha ricordato l'importanza del legame tra giovani e anziani. «Il Signore spera che i giovani, incontrandoli, accolgano la chiamata a custodire la memoria - ha detto il Papa - e riconoscano, grazie a loro, il dono di appartenere a una storia più grande».

I giovani della parrocchia, insieme al vice parroco don Pietro Bonome, fanno visita a circa quindici persone anziane del quartiere, almeno una volta al mese, per permettere loro di ricevere la Comunione e di trascorrere qualche momento in compagnia. L'iniziativa, come spiega don Pietro, mira a coinvolgere i giovani nel sociale e a sensibilizzarli verso il bene, mettendo in pratica il Vangelo.

«Vogliamo costruire quello che significa comunità non solo a livello verbale – ha commentato il vice parroco – ma anche nella pratica». E questi incontri, che rappresentano momenti di gioia per gli anziani, spesso soli, sono preziosi anche per i ragazzi, che hanno raccontato che andare a trovare queste persone li fa sentire utili e gratificati dall'aver fatto sentire bene qualcuno che ne aveva bisogno.