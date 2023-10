Cade in un dirupo da un'altezza di circa due metri mentre sta percorrendo in scooter via del Macchione. L'incidente si è verificato ieri pomeriggio nella frazione montana del paese e ha coinvolto un ventiquattrenne del luogo, che nella caduta ha riportato gravi traumi. Incerte, per il momento, le cause del sinistro che verranno verificate dai carabinieri, giunti sul posto insieme a un'ambulanza e un'automedica del 118.

I sanitari hanno prestato i primi soccorsi al giovane ma, viste le sue condizioni, hanno richiesto l'intervento di un'eliambulanza, che ha trasportato il ferito in codice rosso all'ospedale "San Camillo" di Roma. Il 24enne, fortunatamente, respirava ed era cosciente. Secondo una prima diagnosi, il giovane ha riportato un trauma cranico commotivo e un trauma facciale, sicuramente a causa dell'impatto della testa con il suolo.

L'incidente si è verificato sulla via piena di curve e quindi insidiosa che conduce dal paese alla contrada Macchioni. Una strada che rende difficoltosi alche i soccorsi, al punto che una decina di anni fa il Comune decise di realizzare nella zona una piazzola per l'atterraggio degli elicotteri, impiegati sia per spegnere gli incendi, sia per il trasporto dei feriti. Piazzola che ieri si è rivelata provvidenziale durante le operazioni di soccorso. Infatti, il velivolo dell'Ares è potuto atterrare facilmente e recuperare il ferito portato sul posto dall'ambulanza. La notizia del sinistro si è diffusa subito nella contrada e in paese suscitando forte apprensione per le condizioni del giovane anche se, come abbiamo accennato, il ventiquattrenne non dovrebbe essere in pericolo di vita.