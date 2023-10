Se si sia trattato di una lite sfociata in un'aggressione con tanto di coltello, di un regolamento di conti, di un gesto della stessa vittima, o se ci sia dell'altro, saranno gli accertamenti subito avviati dai carabinieri a chiarirlo. L'unica certezza al momento è che un ventottenne ha riportato una grave ferita, tanto che è stato operato d'urgenza all'ospedale "Spaziani", dove è stato trasportato venerdì sera.

Il ragazzo, nigeriano, ma residente nella parte alta del capoluogo ciociaro, è stato trovato a terra da alcuni passanti, in via Vincenzo Ferrarelli, vicino all'ex mattatoio. Lui ha sostenuto di essersi procurato la ferita da solo, ma ci sono molti dubbi da chiarire. La procura ha aperto un fascicolo per tentato omicidio. Al vaglio delle forze dell'ordine anche le telecamere di videosorveglianza. Il ventottenne è in prognosi riservata.