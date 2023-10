Nuovo arresto per droga al Casermone. L'operazione, l'ennesima volta al contrasto dello spaccio, è stata condotta dalla squadra mobile della questura di Frosinone. Arrestato un quarantenne frusinate, ora in carcere in attesa dell'udienza di convalida. L'uomo sarà difeso dall'avvocato Marco Maietta.

In base a quanto emerso, ieri mattina, il quarantenne ha cercato di impedire il controllo non aprendo agli agenti. I quali sono riusciti ugualmente a entrare nell'immobile e a effettuare la perquisizone. Gli agenti della Mobile hanno subito notato sette piante di marijuana coltivate sul balcone. Trovati anche 100 dosi pronte per essere consegnate e 100 grammi sottovuoto sempre di marijuana. Sequestrato pure tutto l'occorrente per il confezionamento e per concimare le piante.