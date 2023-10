"Fabrizio Pignalberi non è mai stato presidente CdA del Consorzio Monte Scalambra, infatti, l' Assemblea dei soci di dicembre 2021 che portò il Pignalberi alla presidenza del Consorzio è stata, in data 10.01.2023, annullata dal Tribunale di Frosinone e pertanto l'intero CdA da esso presieduto deve considerarsi come mai eletto".

È quanto dichiara il presidente del consiglio di amministrazione del consorzio, avvocato Luigi Colasanti, che precisa: "Altra Assemblea del 16 marzo 2023 (convocata dal Pignalberi,) è stata dichiarata inesistente dal Tribunale di Frosinone. Pertanto Fabrizio Pignalberi non è stato mai presidente del Consorzio Monte Scalambra.

L'assemblea regolarmente svolta invece in data 19.03.2023, con la nomina del nuovo C. di A. e successiva nomina a Presidente dell'Ente il Sig. Avv. Luigi Colasanti, ad oggi non ha mai avuto revoche giudiziali né lo stesso è decaduto e, quindi risulta essere ancora legittimamente in carica.

Tale circostanza è stata confermata da ben due giudizi del tribunale di Frosinone che in data 10.07.2023 e in data 25.08.2023 hanno confermato la presidenza del Colasanti nonché da altro giudizio del Tribunale di Velletri che in data 25.07.2023 ha confermato che il sig. Fabrizio Pignalberi non ha alcun potere rappresentativo dell'Ente.

Né in vigenza di regolare Consiglio di Amministrazione, può per statuto o per legge, proporsi o indire altra assemblea per nomina di diverso CdA.

Il Pignalberi, con i suoi comportamenti non ha mai riconosciuto di fatto le diverse sentenze e non ha mai adempiuto a quanto ordinato dal Tribunale (riconsegna di tutta la documentazione consortile da egli trattenuta illegittimamente), boicottando in tutti i modi l' operatività del consorzio con false affermazioni e continua disinformazione.

Questo ha provocato e continua a provocare enormi danni economici e d'immagine al Consorzio, messo nelle condizione di non poter operare e creando notevole confusione nei Soci e nei terzi .

Si ribadisce quindi che l' unico CdA in vigenza, per la durata dei prossimi due anni, come da statuto consortile, è quello eletto nell'assemblea del 19 marzo 2023 con l' Avv. Luigi Colasanti quale presidente e che lo stesso non ha subito revoche giudiziali che giustifichino la nomina di un nuovo Consiglio di amministrazione".