Colpo grosso alla filiale della Banca popolare del Cassinate di Sant'Apollinare nella notte. In tre, con un assalto lampo, sono riusciti a portare via un bottino ingente in pochi minuti. Telecamere sotto la lente dell'Arma e indagini serrate.

Il furto ai danni della filiale di Sant'Apollinare di via Marconi è stato messo a segno dopo l'una della scorsa notte. In tre, col volto coperto da cappucci scuri, sono entrati con una evidente sicurezza. Hanno puntato la piccola cassa in cui è contenuto il denaro e sono usciti portandola con sé. Tempo stimato, davvero pochi minuti. Poi, certamente con l'aiuto di un complice, si sono dileguati nella notte con circa 100.000 euro nelle tasche.

La ricostruzione

Secondo una primissima ricostruzione dei fatti, sembrerebbe che la banda sia entrata utilizzando una porta di emergenza.

Una volta dentro, i malviventi hanno raggiunto l'area dove si trova la piccola cassaforte, dove solitamente vengono accumulati i contanti. Hanno asportato l'intera cassetta e sono fuggiti.

A sorprendere, analizzando l'azione portata a termine senza sbavature, è la rapidità ma soprattutto la sicurezza dimostrata nel furto: certamente non sembrerebbe trattarsi dell'azione di ladri improvvisati o alle prime armi. Anzi, la loro accuratezza nei movimenti farebbe pensare a una banda specializzata. Non solo. Chi ha agito, è evidente, doveva sapere della presenza della cassetta e delle abitudini degli operatori: il colpo andato a buon fine era stato, con molta probabilità, lungamente pianificato.

Pochi minuti per saltare fuori dall'istituto e darsela a gambe, grazie all'aiuto di uno o più complici. Quindi l'allarme e l'inizio delle indagini. Le verifiche, anch'esse fulminee, sono partite nell'immediatezza: sul posto gli uomini dell'Arma della stazione di Sant'Apollinare e i colleghi della Sezione operativa di Cassino. Saranno proprio loro, analizzati i filmati - messi a confronto con le prove raccolte - a percorrere le strade investigative necessarie ad arrivare agli autori del colpo.