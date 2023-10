Acqua Fiuggi, quando meno te lo aspetti, eccola spuntare fuori improvvisamente ed è sempre una piacevolissima sorpresa. La trovi in ogni angolo della Terra, sui tavoli di governo e nelle riunione dei potenti del mondo, oppure insieme ai "Queen" mentre passeggiano sulle sponte del Tamigi, ed in altri mille momenti spesso immortalati dagli scatti dei fotografi che finiscono sui social.

Gli ultimi avvistamenti hanno immortalato il celebre marchio Acqua Fiuggi sui tavoli di "The Kardashians" (episodio 7 della seconda serie) presso il ristorante "Il Fornaio" a Beverly Hills, dove i protagonisti sorseggiano proprio Acqua Fiuggi.

Quello che però in queste ore sta riempiendo di orgoglio molti fiuggini è vedere che il marchio nel film "Indiana Jones 5 - Il Quadrante del Destino", in proiezione nella sale cinematografiche in molti Paesi del mondo in questo periodo. Tanto da far dire al sindaco Alisoka Baccarini che un fermo immagine l'ha postato sulla sua pagina Facebook: «Il nostro è un marchio storico, di fama mondiale e questo è un fatto che nessuno potrà mai toglierci».

Mille anni di storia e di successi, conquistati nella cura della calcolosi renale e delle sue recidive. Centinaia di congressi scientifici con medici specialisti del settore di tutto il mondo a confermare le proprietà curative della oligominerale Fiuggi, unica al mondo. La stessa che il 16 aprile del 2020 ha visto il suo brand iscritto nel Registro dei marchi storici del Ministero dello sviluppo economico, con il riconoscimento di "Eccellenza del made in Italy". D'altronde, se papi come Bonifacio VIII, Giovanni Paolo II e Benedetto XVI, come pure Michelangelo Buonarroti e mille altri personaggi illustri della storia, hanno bevuto regolarmente l'Acqua Fiuggi allora un motivo dovrà pur esserci.