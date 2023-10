La circolazione dei treni sulla tratta Roma-Cassino risulta rallentata a causa di un guasto alla linea elettrica nei pressi di Anagni. Dalle 19.15 si registrano diversi ritardi. Al momento per i treni in partenza da Termini e diretti a Cassino si segnalano fino a 36 minuti di ritardo. Richiesto l'intervento dei tecnici per consentire la regolare ripresa della circolazione. Trenitalia segnala che i treni Intercity e Regionali potranno registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 60 minuti.