Furti nelle case del territorio della Valle di Comino. In questo inizio di settimana è Atina a essere preso di mira. Nel mirino abitazioni in località S. Marciano. In paese, poi, c'è timore e apprensione per movimenti sospetti in piena notte tra i vicoli del centro storico. Sembra che per due notti consecutive, intorno alle due, le telecamere di un'abitazione hanno ripreso i due individui con immagini nitide. I residenti pensano di istituire ronde notturne per scoraggiare i malintenzionati.