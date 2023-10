Il fumo, dopo mezzogiorno di ieri, ha attirato l'attenzione di cittadini e passanti. Fuoriusciva da un negozio, nella parte bassa del capoluogo ciociaro. I residenti della zona hanno subito contattato i soccorsi. Un incendio è divampato nel negozio di abbigliamento "Polly Boutique" in via Marittima. Nel momento del rogo l'attività era chiusa, la commessa si era assentata per andare a prendere della merce. Al ritorno si è trovata davanti al negozio mezzi di vigili del fuoco e della polizia locale.

L'area è stata delimitata. Affisso un cartello davanti all'ingresso per segnalare l'accesso interdetto dell'area e la zona pericolosa a seguito dell'incendio.

L'intervento

I vigili del fuoco hanno lavorato per diverse ore al fine di spegnere le fiamme e mettere in sicurezza il sito.

Come detto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale per tutte le operazioni del caso e per la viabilità. All'origine dell'incendio ci sarebbe un corto circuito. Inevitabili i danni a diversi capi di abbigliamento e ai mobili che erano all'interno del negozio dove si è sprigionato il rogo.

L'allarme è stato lanciato intorno alle 12.30 da alcuni cittadini che hanno subito capito l'entità dell'incendio.

Le fiamme e il fumo avevano già preso il sopravvento all'interno dell'esercizio commerciale.

Quindi la chiamata a vigili del fuoco e nel frattempo, i residenti, si sono accertati se dentro ci fossero commessa o eventuali clienti. Ma il negozio era momentaneamente chiuso.

Diverse le persone che hanno raggiunto la zona, richiamate anche dall'arrivo dei mezzi di soccorso, nello specifico dei vigili del fuoco. E hanno temuto il peggio alla vista degli scaffali e del materiale portato all'esterno e completamente danneggiati dalle fiamme. Danni ingenti, ma fortunatamente non si sono registrati feriti.

L'area è stata interdetta all'accesso ed è stata delimitata con del nastro indicandone la pericolosità con tanto di cartello davanti alla serranda del negozio, in attesa di ulteriori interventi per il ripristino dei luoghi.