Presentata la quinta edizione del rapporto sul "BenVivere" delle province italiane 2023, pubblicato da "Avvenire", che restituisce un quadro generale del benessere del Paese tutt'altro che rassicurante. Lo studio, presentato al Festival nazionale dell'economia civile di Firenze e curato da Leonardo Becchetti, Dalila De Rosa e Lorenzo Semplici, mostra infatti un generale peggioramento sul territorio nazionale.

E in questo scenario la provincia di Frosinone non solo non fa eccezione, ma si trova nella parte bassa delle due classifiche presenti nello studio, quella del BenVivere dei Territori 2023 e quella della generatività.

Per generatività dei territori si intende il creare le condizioni migliori affinché i cittadini possano avere una vita generativa, in cui si abbiano, cioè, opportunità positive e capacità di superare gli ostacoli legati alle condizioni di vita quali, tra gli altri, il reddito, la salute o l'età. Ed è dalla graduatoria stilata su questi parametri che emerge un peggioramento importante per la provincia di Frosinone.

Nella prima classifica, infatti, la Ciociaria è settantasettesima su centosette, pur facendo un piccolo passo in avanti e guadagnando sei posizioni rispetto all'anno precedente. Nella seconda graduatoria, invece, perde posizioni con una variazione percentuale del punteggio rispetto all'anno precedente del -0,91%.

Un peggioramento sostanziale che risulta ancora più evidente se si guarda alla falcata nella classifica dell'anno scorso rispetto al 2021.

Con una variazione percentuale di 3,11 punti rispetto all'anno precedente, infatti, la provincia di Frosinone, aveva fatto un balzo in avanti di ben diciannove posizioni, passando da ottantunesima a cinquantacinquesima. Quest'anno invece ingrana la retromarcia perdendo dieci posizioni. Nella classifica della generatività in atto nelle province 2023, infatti, la Ciociaria si piazza sessantacinquesima.

Guardando alle posizioni delle altre province, quello che emerge è, con poche eccezioni, la conferma del divario tra Nord e Sud Italia.

Ai primi dieci posti della classifica "Ben Vivere" le province di Bolzano, Pordenone, Prato, Milano, Firenze, Siena, Trento, Ancona, Bologna e Gorizia, in coda si trovano invece Vibo Valentia, Caserta, Nuoro, Benevento, Napoli, Taranto, Foggia, Caltanissetta, Reggio di Calabria e Crotone.

Nella top ten della classifica della generatività in atto invece campeggiano le province di Bolzano, Trento, Milano, Pordenone, Reggio nell'Emilia, Ragusa, Cuneo, Treviso, Bologna e Piacenza. Agli ultimi dieci posti Pistoia, Fermo, Crotone, Livorno, Avellino, Rovigo, Taranto, Nuoro, Oristano e Potenza.