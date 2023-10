Per la terza volta, Fabrizio Pignalberi si conferma presidente del Consorzio Monte Scalambra di Serrone. Conclusa la querelle sorta tra Luigi Colasanti che, per diversi anni ha ricoperto il ruolo di presidente del Consorzio e Pignalberi, il quale nel dicembre del 2021 aveva sconfitto l'avversario, confermandosi presidente anche anche nello scorso marzo.

Un gruppo nutrito di soci hanno deciso di scrivere a Colasanti affinché convocasse una nuova assemblea dei soci. Non avendo ricevuto riscontro gli stessi hanno deciso, in conformità con quanto prevede lo statuto, di convocare l'assemblea in prima e seconda chiama.

I soci si sono riuniti ieri per votare il nuovo consiglio di amministrazione e il collegio dei sindaci. 123 i soci votanti, 32 i presenti. Pignalberi è stato eletto con il 76% dei voti.