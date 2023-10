Va dalla madre per farsi dare dei soldi allo scopo di comperare degli stupefacenti e, di fronte al rifiuto della donna, la minaccia di morte.

L'episodio è avvenuto qualche giorno fa, nelle prime ore di un mattino di autunno, con protagonista un 31enne del luogo, sicuramente in crisi dovuta ad un'astinenza da droga.

Il giovane si è recato a casa della madre 61enne con il preciso obiettivo di ottenere da lei del denaro: soldi che avrebbe impiegato per acquistare lo stupefacente.

La madre, però, ha opposto un categorico rifiuto, senza lasciarsi convincere e decisa a non assecondare in nessun caso le pressanti richieste del figlio.

A quel punto, il ragazzo ha minacciato di morte la madre.

La vicenda avrebbe potuto conoscere un'escalation più grave, ma la signora, per sottrarsi ad una potenziale aggressione da parte del figlio, ha lasciato di corsa la propria abitazione, scappando nei campi limitrofi e riuscendo ad allertare i soccorsi tramite una chiamata al numero d'emergenza 112.

Quindi, solo grazie all'intervento degli uomini della locale stazione dei carabinieri, che sono stati avvertiti immediatamente dalla centrale operativa della compagnia carabinieri di Alatri, si è riusciti ad evitare il peggio, traendo in arresto il 31 enne.

Dopo aver espletato le formalità di rito, su disposizione dell'Autorità Giudiziaria, il giovane è stato tradotto presso il carcere di Frosinone.

Nella giornata di ieri, infine, l'operato della Polizia Giudiziaria è stato convalidato dal Gip del Tribunale di Frosinone, che ha disposto per l'indagato la custodia cautelare in carcere.

Non è il primo caso che, purtroppo, è avvenuto in città, con il fenomeno in rapida crescita: per fortuna, in quest'occasione, alle minacce non sono seguite le percosse, grazie alla prontezza della donna e all'intervento dei carabinieri.

Infatti, il controllo assiduo e costante del territorio messo quotidianamente in atto dai carabinieri della compagnia di Alatri ha portato, anche in questa circostanza, ad una pronta ed immediata positiva risposta da parte dell'Arma.