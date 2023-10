Appicca il fuoco a un lembo di un lenzuolo all'interno della cella del carcere dove è detenuta, richiesto l'intervento della polizia penitenziaria, si sarebbe scagliata contro un'agente intervenuta per farsi consegnare l'accendino utilizzato. Riesce a raggiungere il corridoio e ferisce altre due poliziotte. A giudizio Vanessa Favoriti, trentaduenne di Ferentino. I fatti risalgono allo scorso anno, a Torino. Fissata l'udienza preliminare nel tribunale di Torino per il prossimo 24 ottobre. La donna si è rivolta all'avvocato Mario Cellitti per la sua difesa. Attualmente si trova in una Rems.

La ricostruzione

Deve rispondere delle accuse di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni, la trentaduenne ferentinate. Stando alle accuse avrebbe appiccato il fuoco nella cella del carcere dove era detenuta ed all'arrivo delle agenti le ha aggredite. I fatti contestati risalgono a fine gennaio del 2022. Avrebbe incendiato un lembo di un lenzuolo all'interno della camera di pernottamento e, richiesto l'intervento della polizia penitenziaria, si sarebbe scagliata contro un'agente intervenuta per farsi consegnare l'accendino utilizzato. La ferentinate, sempre stando alle accuse, ha tentato di colpire la poliziotta, spingendola fuori per uscire dalla camera detentiva. È così riuscita a raggiungere il corridoio dove ha continuato a dimenarsi minacciando e colpendo due agenti. Le poliziotte hanno dovuto fare ricorso alle cure dei dottori per ferite alle mani e al gomito. La ferentinate, è finita così, di nuovo nei guai. È stata arrestata più volte dal 2014. In diverse occasioni, sempre stando alle accuse, in evidente stato di alterazione psicofisica, si è presentata nella stazione carabinieri di Ferentino e si è scagliata contro i militari, colpendo con calci e pugni il comandante e alcuni militari presenti. Ha inoltre, danneggiato suppellettili e attrezzature in dotazione al reparto, lanciandoli anche contro gli uomini dell'Arma, opponendo resistenza. Lo scorso anno, come detto, nel carcere di Torino dove era detenuta, avrebbe, invece, aggredito le poliziotte intervenute a seguito del tentativo di dare fuoco alla cella. Fissata, dunque, a fine ottobre l'udienza preliminare.