Omicidio Morganti, assolta dal giudice del tribunale, la sorella di Michel Fortuna, la ventottenne Hagirè Tomaraj, accusata di aver reso, alla Procura della Repubblica che stava indagando al fine di individuare gli autori del fatto, versioni contrastanti e difformi, sia rispetto ad altre versioni offerte da persone informate sui fatti, sia sugli accertamenti compiuti dai carabinieri. A seguito di tali inquinamenti probatori, la frusinate venne iscritta nel registro degli indagati e rinviata a giudizio per il reato di false informazioni al pubblico ministero.

La ventottenne, difesa dall'avvocato Giampiero Vellucci, è stata assolta sulla base del fatto che essendo stato successivamente arrestato e condannato per l'omicidio del giovane di Alatri Emanuele Morganti, proprio il fratello della donna (condannati anche Mario Castagnacci e Paolo Palmisani) le difformi versioni offerte fin dall'inizio, erano finalizzate esclusivamente ad impedire l'individuazione del proprio familiare, cosa che poi è avvenuta a seguito degli accertamenti compiuti dai carabinieri.

Per la donna il difensore ha invocato e ottenuto la causa di non punibilità, prevista dal 384 del codice penale, laddove non si può imporre ad un prossimo congiunto, reso a testimoniare o a rendere informazioni ai carabinieri e al pubblico ministero, relativamente alla responsabilità, che in questo caso era al massimo livello per omicidio, di un prossimo congiunto, quale, un fratello. Dopo sei anni, quindi, il procedimento a carico della giovane donna si è chiuso positivamente. Procedimento che costituiva l'ultimo atto che può consentire di definire definitivamente chiuso il processo Morganti.

È stato sufficiente che la ragazza si sedesse davanti ai giudici e a precisa domanda del difensore di fiducia, l'avvocato Giampiero Vellucci, chiarisse l'equivoco fino a quel momento restato in piedi e cioè, a dispetto della diversità del cognome, lei e Michel Fortuna, erano fratelli per parte di madre, quindi, prossimi congiunti.