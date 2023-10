Nel mondo delle celebrità, dove ogni dettaglio è sottoposto all'occhio scrutatore del pubblico, un sorriso splendente è diventato un simbolo di successo e bellezza.

Spesso ci si chiede come facciano le star a mantenere denti così perfetti. Per scoprirlo, abbiamo intervistato il dottor Andrei Lucian Stefanescu, chirurgo e implantologo, che dirige diversi studi dentistici nella provincia di Frosinone. Il dottor Stefanescu ha condiviso i segreti che si celano dietro ai sorrisi irresistibili delle celebrità e i consigli per un sorriso perfetto alla portata di tutti.

Dottor Stefanescu, quali sono le sane abitudini da seguire per un sorriso sano e bello come quello delle celebrità?

«Un sorriso attraente è un biglietto da visita che può aprire molte porte, sia nella vita personale che in quella professionale. Le celebrità lo sanno bene e investono tempo ed energie per garantire che il loro sorriso sia al meglio delle condizioni. Sono fondamentali le abitudini quotidiane di cura dentale. Le celebrità seguono un rigoroso regime di igiene orale, che include spazzolare i denti dopo ogni pasto e utilizzare il filo interdentale per rimuovere eventuali residui di cibo. Queste abitudini fondamentali mantengono i loro denti belli e sani».

Quali sono le procedure odontoiatriche alle quali le star ricorrono maggiormente? E per chi sono consigliabili?

«Le celebrità non hanno paura di ricorrere a procedure odontoiatriche di eccellenza per migliorare il loro sorriso. Lo sbiancamento dentale professionale è spesso la prima scelta per ottenere un sorriso più luminoso. Si realizza attraverso una procedura indolore che rimuove macchie e ingiallimenti dai denti. Consiglio questa pratica come opzione per chi cerca un miglioramento rapido ed efficace, specialmente se i denti sono macchiati da cibi o bevande. Spesso le star ricorrono alle faccette dentali, che sono sottili rivestimenti in ceramica che coprono la parte anteriore dei denti. Sono ideali per chi ha denti permanenti ma desidera migliorare l'aspetto estetico. Tuttavia sconsiglio questa procedura ai più giovani, poiché potrebbe essere necessario rimuovere una piccola quantità di smalto dentale, il che non è reversibile. Per loro uno sbiancamento professionale potrebbe essere una scelta migliore. Un'altra procedura per migliorare l'estetica del sorriso è la strutturazione dei denti. Coinvolge la modifica della forma e delle dimensioni dei denti per correggere irregolarità, crepe o usure. È una soluzione versatile per molti problemi estetici ed è consigliabile per chi ha difetti dentali che richiedono correzioni più sostanziali. Va sottolineata, infine, l'importanza dell'implantologia dentale nel ripristinare un sorriso completo e naturale. Gli impianti dentali sono una soluzione avanzata per sostituire i denti mancanti, garantendo una masticazione efficace e un sorriso senza lacune».

In base a quali fattori variano i costi degli interventi odontoiatrici?

«Quando si parla di procedure odontoiatriche, molti si chiedono: "Quanto costa un sorriso da celebrità?" Il costo degli interventi odontoiatrici varia in base alla complessità del trattamento e alla località. È sempre utile quindi un consulto con un professionista per una valutazione personalizzata e per discutere le opzioni di pagamento e finanziamento».

Cosa consiglia a chi desidera un sorriso perfetto?

«È bene sottolineare l'importanza della promozione della consapevolezza dentale. I sorrisi delle celebrità sono il risultato di impegno e cura costante e ognuno di noi può ottenere un sorriso sano e attraente con le giuste abitudini di cura dentale e il supporto di professionisti qualificati. In conclusione, il segreto di un sorriso perfetto è una combinazione di abitudini quotidiane di cura dentale, procedure odontoiatriche avanzate, come faccette dentali, ristrutturazione dei denti e impianti dentali, e visite regolari dal dentista. Le celebrità ci dimostrano che un sorriso splendente è alla portata di tutti coloro che si impegnano a prendersi cura della propria salute orale. E, ricordate, il sorriso è il vostro biglietto da visita più prezioso».