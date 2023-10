I carabinieri di Ferentino hanno arrestato un trentaseienne del luogo, già noto alle forze dell'ordine, in ottemperanza decreto di sospensione cautelare della misura alternativa della detenzione domiciliare emessa dal tribunale di Frosinone ufficio di sorveglianza.

L'arrestato si trovava agli arresti domiciliare nel comune di Ferentino dal mese di luglio scorso per espiare una pena di sei mesi di reclusione per violazione di sigilli. Più volte si era allontanato arbitrariamente dai luoghi in cui doveva trovarsi. Rintracciato dai militari gli è stato notificato il provvedimento e ultimate le formalità di rito è stato subito accompagnato presso la casa circondariale di Frosinone dove proseguirà la misura detentiva a suo carico.