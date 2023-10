Succede tutto nelle prime ore di un mattino di inizio autunno: un trentunenne del luogo, sicuramente in crisi di astinenza da droga, si reca a casa della madre sessantunenne per avere del denaro per acquistare lo stupefacente. Al rifiuto della donna di assecondare le richieste del figlio, quest'ultimo la minaccia di morte.

La donna è poi fuggita nei campi ed è riuscita ad allertare i soccorsi tramite il numero d'emergenza 112. Solo grazie all'intervento degli uomini della locale stazione dei carabinieri, avvertiti immediatamente dalla centrale operativa della compagnia carabinieri di Alatri, sono riusciti ad evitare il peggio arrestando il giovane. Dopo le formalità, su disposizione dell'autorità giudiziaria, il giovane è stato trasportato nel carcere di Frosinone. Ieri è stata disposta la misura della custodia cautelare in carcere.

Il controllo assiduo e costante del territorio messo quotidianamente in atto dai carabinieri della compagnia di Alatri ha portato, anche in questa circostanza, ad una pronta ed immediata positiva risposta da parte dell'arma.