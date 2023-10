Navigatori impazziti. Siamo a Frosinone, dove un giorno sì e l'altro pure improvvisamente cambia la viabilità. Dal quartiere Scalo a Selva Piana fino a De Matthaeis: sensi unici, inversioni di marcia, nuove alternative. Una vera e propria rivoluzione nel giro di pochissimi giorni. In città è caos. Si spera almeno che nei primi giorni la polizia locale (così come avvenuto per piazzale Kambo) dia un contributo per far defluire il traffico. Si parte venerdì con l'introduzione del senso unico in viale Portogallo e in viale Grecia. Confermato, invece, il doppio senso in corso Francia.

Novità in arrivo anche per De Matthaeis con l'inversione di marcia su via San Giuseppe. Ciò consentirà di scendere da viale Roma, svoltare a sinistra sotto ponte la Fontana e arrivare direttamente su via Aldo Moro dove, oltre a ritornare sulla direzione di marcia verso le rotatorie di De Matthaeis, sarà possibile attraversare via Aldo Moro e proseguire verso via Tommaso Landolfi. Prevista, quindi, l'ulteriore modifica su via Giacomo De Matthaeis, dove le auto non potranno più svoltare a sinistra ma obbligatoriamente dirigersi verso destra.

«Le modifiche in introduzione – ha dichiarato l'assessore alla polizia municipale Maria Rosaria Rotondi – seguono la stessa logica di piazzale Kambo, ovvero determinare una distribuzione del traffico. La finalità di snellire quest'area della città dall'intasamento veicolare che la grava fortemente nelle ore di punta è in linea con il programma dell'amministrazione Mastrangeli di vigilare sulla connessione tra il traffico e lo stato di qualità dell'aria, per la concentrazione delle polveri sottili, che certamente viene abbattuta con la determinazione di una circolazione più fluida». Insomma si cambia ancora una volta. Sarà l'ultima?