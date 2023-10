Gravemente ferito ma non in pericolo di vita, 35enne anagnino elitrasportato al San Camillo di Roma. L'incidente si è verificato verso le ore 19.30 nei pressi di via dello Spizzone. Il giovane, per cause e dinamica al vaglio dei carabinieri di Anagni, è precipitato dal balcone al quarto piano della sua abitazione. L'ambulanza del 118 lo ha trasportato presso la elisuperficie della famiglia Beccidelli per essere caricato sul Pegaso che è partito alla volta della Capitale.