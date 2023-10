Nonostante i decantati interventi, i cordoli della pista ciclabile sono ancora lì. Circa un mese fa una nota recitava che «nei prossimi giorni, il personale addetto provvederà all'eliminazione dei cordoli di travertino sul percorso ciclopedonale di via Puccini». Ma ad oggi la situazione è rimasta invariata e il cantiere è fermo, abbandonato ormai dallo scorso giugno. Dunque sembrerebbe che l'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Riccardo Mastrangeli, abbia intenzione di rimuovere tutti i cordoli (così come è stato fatto per il cantiere di via Fontana Unica). Anche se i tempi sono molto incerti a causa di alcuni passaggi burocratici necessari da compiere, sul cui completamento è impossibile fare previsioni. Quindi molto probabilmente nei prossimi mesi il cantiere resterà ancora così.

Intanto corrono disagi e polemiche a causa della carreggiata inevitabilmente ridotta ormai da troppo tempo. E i cittadini continuano a chiedere risposte. Soprattutto dopo l'inizio del nuovo anno scolastico un cantiere così "ingombrante" contribuisce ad aumentare i disagi alla circolazione, mandando il traffico in tilt nelle fasce orarie più critiche.

Il nuovo progetto

Iniziato lo scorso maggio si può classificare come uno dei cantieri più brevi degli ultimi anni. Disagi e polemiche accese da parte dei comitati di quartiere portarono allo stop dei lavori e ad una rivisitazione del progetto. La nuova pista dovrebbe essere non più ciclopedonale ma solo ciclabile. E soprattutto a raso, quindi senza cordoli. Un'importante revisione che consentirà in questo modo anche il passaggio dei mezzi di soccorso. Il percorso dovrebbe rimanere invariato. Una volta terminato collegherebbe la stazione ferroviaria al parco del Matusa. Al momento però resta solo uno dei tanti annunci.