Malore in acqua, muore vigile del fuoco originario di Ripi. Si tratta di Michele Pullo, capo di unità speciali dei vigili del fuoco di Roma. L'uomo è stato colto da malore dopo un'immersione al largo di Africo, cittadina calabrese dove era in vacanza con il fratello. Il sessantunenne è tragicamente scomparso sabato scorso, mentre era in vacanza al sud, nella regione in cui era nata la madre. La famiglia dell'ingegnere, vigile del fuoco, dopo aver vissuto per anni a Ripi, si era trasferita ad Isoletta d'Arce e lui era andato a Roma, dove lavorava ed aveva fatto carriera. Pullo era direttore coordinatore speciale dei vigili del fuoco di Roma, forse un malore è stato per lui fatale, tant'è che dopo un'immersione è deceduto. Inutili i tentativi di soccorso.

L'ingegnere era con il fratello ad Africo, avrebbe dovuto trascorrere alcuni tranquilli giorni di relax, al mare, con i suoi affetti, nella terra originaria della madre, ma purtroppo la vacanza si è trasformata in tragedia.

I medici, giunti sul posto, nulla hanno potuto fare, purtroppo, per strappare il sessantunenne al tragico destino. Michele Pullo era professionalmente molto stimato, era intervenuto in tante situazioni difficili salvando vite umane, aveva guidato reparti speciali anche in occasioni di emergenza. Era stato uno degli ultimi soccorritori a estrarre vivo dalle macerie un superstite del terremoto di Amatrice.

Il ricordo

Era generoso, coraggioso, amante della vita, dinamico, una persona attiva, legato alla sorella ed ai suoi due fratelli, un uomo che non si risparmiava mai soprattutto sul lavoro dove ha sempre dimostrato abilità ed operatività. Purtroppo sabato scorso, a mare, la tragedia, neppure i repentini soccorsi sono riusciti a strapparlo alla morte. La salma di Michele Pullo oggi sarà trasferita al Comando provinciale dei vigili del fuoco di Roma e domani, dalle 9 alle 17, verrà allestita la camera ardente.

In lutto l'intera comunità di Ripi, paese di origine del padre, dove l'uomo era conosciuto. Il sindaco Piero Sementilli, appresa la notizia, ha espresso il cordoglio anche a nome dell'amministrazione comunale, stringendosi intorno alla sorella Flavia ed ai fratelli Massimiliano e Fabio. Tanti i messaggi di cordoglio ai familiari anche dagli amici e dai colleghi.