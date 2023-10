Quasi tre italiani su quattro vivono in territori inquinati. L'ultima ricerca, pubblicata ieri dal Sole 24 Ore in collaborazione con lo European data journalism network, si basa sui dati satellitari del servizio di monitoraggio dei dati atmosferici di Copernicus. La ricerca ha pubblicato i dati delle concentrazioni medie del Pm2,5 nei primi otto mesi del 2023 e poi a ritroso nel tempo fino al 2018. Sono 58 le province in cui le concentrazioni di pm2,5 sono superiori al limite annuo di 10 microgrammi per metro cubo suggerito dall'Organizzazione mondiale della sanità. Limiti ora ancor più stringenti, superati anche in Ciociaria. Dove, nei cinque anni considerati dalla ricerca, si registra un incremento dei valori del 3,5%. Nei primi otto mesi dell'anno la media in provincia di Frosinone è stata di 11 microgrammi per metro cubo, il secondo valore più alto degli ultimi sei anni dopo l'11,4 del 2019.

In questo caso il dato puntuale è calcolato su una superficie di 10 chilometri quadrati, dai quali si ricavano le medie orarie, giornaliere e mensili a livello provinciale. Dalle quali emerge che in Ciociaria nella settimana chiusa il 19 febbraio la media è stata di 19,9 microgrammi per metro cubo, mentre la settimana dopo di 17,9. Nella prima settimana dell'anno la media è stata di 17,6. Si è registrata anche un dato di 13,2 la settimana del 16 luglio.

Peraltro per Frosinone città esistono dati puntuali dell'Arpa Lazio. Questa monitora le polveri più fini solo in viale Mazzini e non allo Scalo, dove, invece, i valori di pm10 sono nettamente superiori a quelli registrati dalla centralina collocata sul polivalente. Nel resto della provincia i dati del pm2,5 si raccolgono solo dalle centraline di Cassino, Ferentino e Fontechiari. La provincia di Frosinone nella classifica italiana pubblicata sulla base dei numeri estratti da European data journalism è quarantasettesima con 11 microgrammi per metro cubo nel 2023, 10 nel 2022, 9,1 nel 2021, 10,8 nel 2020, 11,4 nel 2019 e 9,7 nel 2018. In questi sei anni solo due volte si è rimasti sotto quota 10 microgrammi per metro cubo, mentre l'incremento nel periodo è stato del 3,5%.

Estendendo la ricerca ai numeri dell'Arpa Lazio, il solo dato di Frosinone alta in questo scorcio d'anno è di 14 microgrammi per metro cubo contro i 17 con cui si è chiuso il 2022. Andando più indietro nel tempo si ha una media annuale di 16 nel 2021, 18 nel 2020, 17 nel 2019 e 19 nel 2018 e nel 2016. Nel mezzo i 17 del 2017, quindi il dato peggiore in assoluto da quando l'Arpa registra il pm2,5 a Frosinone, ovvero i 26 microgrammi per metro cubo del 2015. Prima ancora erano 21 nel 2014, 24 nel 2013, 23 nel 2012 e 25 nel 2011. Come si vede mai il dato annuale è stato inferiore ai 10 microgrammi per metro cubo, nuovo limite imposto dall'Oms. Tuttavia dal 2011 al 2022 la diminuzione è stata del 32%, mentre dal 2018 al 2022 del 10,5%.

Sempre dai dati Arpa l'andamento del pm2,5 a Cassino è stato di 27 nel 2018, 21 l'anno successivo, 25 nel 2020, 22 nel 2021 e 26 nel 2022. A Ferentino, il primo dato, 19, è del 2019, quindi 21 nel 2020, ancora 19 nel 2021 e 20 l'anno scorso. A livello nazionale Cremona è la peggiore provincia d'Italia nel 2023 con una concentrazione media di pm2,5 di 24,1. Seguono Monza e Brianza con 23,7 e Milano con 23,4. Sopra i 20 sono in nove, comprese Mantova, Padova, Lodi, Verona, Vicenza e Treviso. Ai primi 26 posti ci sono tute province del Nord tra Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Piemonte e Friuli Venezia Giulia. Poi c'è Napoli. La peggiore del centro è Prato, trentaduesima. Nel Lazio Latina è alla posizione numero 39 con 11,7, quindi Roma due gradini più giù con11,5. Entrambe registrano una crescita del 3,3% dal 2018 al 2023. In termini percentuali, in Italia, l'incremento maggior è del 17,2% a Biella, del 14,3% a Vicenza e del 14% a Varese. I miglioramenti più evidenti si hanno a Piacenza -16,2%, Brindisi -15,3%.

Stefano Ceccarelli, presidente del circolo frusinate di Legambiente osserva: «Lo studio è interessante, conferma quanto si sa. Tuttavia, per la provincia di Frosinone i dati sono falsati dalla grande superficie provinciale non antropizzata. E ciò nonostante, in alcune settimane si sono sforati i valori consigliati dall'Oms. E infatti, ai primi posti abbiamo tutte realtà molto industrializzate e antropizzate come Cremona, Monza e Milano».

Attualmente il limite annuo per il pm2,5 è di 25 microgrammi per metro cubo, ma secondo i nuovi scenari sulla base di quanto approvato nella proposta di direttiva dal Parlamento europeo (ma manca ancora la ratifica del Consiglio europeo) si dovrebbe scendere a 5 microgrammi per metro cubo. Obiettivo da raggiungere da qui al 2030 o al 2035 con la possibile introduzione di un limite giornaliero che ora manca. Si stima che tra il 2016 e il 2020 in Italia siano morte 246.133 persone a causa dell'esposizione a livelli superiori di inquinamento da pm2,5 rispetto a quelli indicati dall'Oms.

Secondo lo studio di Edjnet, il 10% dei decessi in città come Milano potrebbe essere evitato se le concentrazioni medie di pm2,5 diminuissero di circa 10 microgrammi per metro cubo.