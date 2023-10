Da un lato i costi pro capite, dall'altro i Livelli essenziali di assistenza. Sono questi i parametri di riferimento dell'approfondita relazione che la sezione Autonomie della Corte dei Conti ha effettuato sui bilanci regionali: la delibera è la numero 13/2023 (relatori Stefania Fusaro e Paolo Peluffo). Il tema è quello delle sanità regionali. Emerge chiaramente che una maggiore spesa non sempre è direttamente proporzionale alla qualità dei Livelli essenziali di assistenza. I dati sono stati pubblicati nell'edizione di ieri del quotidiano Il Sole 24 Ore. Per quanto riguarda l'area della Prevenzione, la spesa per abitante è di 103 euro. Mentre il punteggio per i Lea è pari a 80,78 (si va da 0 a 100, con sufficienza a 60). L'anno di riferimento è il 2021.

Poi c'è la Sanità territoriale, che misura l'assistenza distrettuale (dai medici di base alle cure domiciliari). Anche in questo caso analisi riferita al 2021. Nel Lazio la spesa pro capite è di 1.131 euro, mentre il punteggio Lea si attesta a 77,61. Infine l'Area ospedaliera. Spesa pro capite di 1.009 euro, Livelli essenziali di assistenza a 77,12. In regioni come la Liguria, l'Abruzzo, il Molise e la Valle d'Aosta la spesa per gli ospedali è superiore alla media nazionale, ma a questo non corrispondono risultati sintonizzati sulla medesima lunghezza d'onda. Nel Lazio c'è una situazione comunque buona per quanto concerne la qualità dei livelli di assistenza. Specificando però che l'anno di riferimento è il 2021.

Nei giorni scorsi la Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per il Lazio, ha approvato ed emesso il giudizio di parifica sul rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2022. Il Governatore Francesco Rocca ha affermato: «Accettiamo e rispettiamo il giudizio di parifica con riserva e ringraziamo il presidente della sezione regionale di controllo Roberto Benedetti, il magistrato relatore Vanessa Pinto e il procuratore regionale Pio Silvestri. Tuttavia, questo giudizio, che certifica la mancanza di 170 milioni di euro, al di là delle valutazioni di ordine contabile, va letto anche politicamente. Un buco finanziario così importante nel nostro bilancio si tradurrà, infatti, in ulteriori tagli nel prossimo esercizio. E ciò a causa della gestione della precedente Amministrazione della sinistra e dei Cinque Stelle. Come ha spiegato il presidente della Corte dei Conti, la precedente Giunta spesso non ha rispettato le indicazioni arrivate dalla stessa Corte».

Nelle stesse ore Rocca ha rilevato: «Mancano alcune centinaia di medici e non escludo di assumere medici stranieri. Trovare un medico specializzato in emergenza/urgenza è diventato difficilissimo. È una specializzazione che necessita di una attenzione particolare. Va fatto un intervento sui medici di emergenza/urgenza e sui posti letto. Il dialogo con il ministro Orazio Schillaci è costante ma le difficoltà sono importanti. Per esempio non si è pensato alle professioni sanitarie relative alle persone anziane, questo è il grande vulnus della sanità nazionale». Fotografando il quadro della sanità laziale.

L'assessore al bilancio Giancarlo Righini ha notato: «Una sentenza che rispettiamo, ma che lascia con l'amaro in bocca, poiché ci obbligherà a ulteriori sacrifici nel prossimo bilancio regionale. Saremo costretti, infatti, ad accantonare ulteriori somme, oltre a quelle previste a causa del disavanzo sanitario ereditato. Ciò vorrà dire altri tagli che incideranno sulla vita dei cittadini. Provvedimenti che avremmo potuto evitare se chi ci ha preceduto avesse rispettato, negli ultimi anni, i rilievi della Corte».

Per quanto concerne l'Azienda Sanitaria Locale di Frosinone, si è sempre in attesa della nomina del commissario. In pole position resta il nome di Sabrina Pulvirenti. Sono passati due mesi dal commissariamento della Asl di Frosinone. Bisogna sempre ricordare che negli ultimi 23 anni alla guida dell'Azienda Sanitaria Locale si sono alternati in 17 tra direttori generali, manager facente funzioni e commissari.