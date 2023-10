Tetto pericolante in piazza, a un passo dall'ufficio postale centrale di Cassino. Zona transennata e vigili in azione. Qualcuno ha segnalato tegole cadenti da uno degli storici palazzi di Cassino. Immediatamente sul posto i vigili del fuoco di Cassino e quelli urbani. Si sta per procedere alla messa in sicurezza.