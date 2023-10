Schianto questa mattina sulla Cassino-Formia tra un'auto e una moto, ferito un trentenne di Esperia. L'incidente è avvenuto poco dopo le 9. Forte l'impatto tra i due mezzi, a seguito del quale il motociclista è rovinato sull'asfalto riportando ferite importanti. Trasferito al Santa Scolastica in codice rosso, non risulta in pericolo di vita. Ferito anche il conducente della vettura.