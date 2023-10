Manca meno di una settimana all'inizio della prova orale del concorso per l'assunzione di sette agenti di polizia locale in forza al comando di Sora. L'appuntamento è fissato alle ore 9 di lunedì 9 ottobre nella sala consiliare di corso Volsci.

Il comandante della polizia locale, Dino Padovani, ha ricordato che l'esame si svolgerà in un luogo pubblico, sede anche della massima assise cittadina. La prova orale verterà sulle materie già indicate per la prova scritta e sull'accertamento della conoscenza della lingua inglese (livello A1) e dell'informatica. Si intenderà superata la prova qualora i candidati conseguano una votazione di almeno 21/30.

Per la parte del colloquio riservata all'inglese e all'informatica, la commissione esaminatrice del concorso è stata implementata con due docenti delle materie in questione.

La convocazione per la prova orale è per i venticinque aspiranti vigili urbani che hanno superato le prove finora sostenute, ovvero la preselezione e lo scritto. In partenza erano più di ottocento gli iscritti, residenti in tutta l'Italia centrale, alla rincorsa dell'agognato posto fisso. Alla soglia del traguardo, però ne sono arrivati soltanto venticinque.

I posti di agente della polizia locale messi a concorso non sono solamente quelli del Comune di Sora. L'amministrazione della città volsca attingerà dalla graduatoria finale assumendo i primi sette classificati, ma c'è possibilità di essere assunti anche in altri comuni. Ad Alatri, infatti, l'ente assumerà altri tre vigili urbani attingendo dalla stessa graduatoria. E anche il comune di Morolo si è mostrato interessato: vuole infatti utilizzare la graduatoria del concorso sorano per aumentare di una unità l'organico della polizia municipale. In totale, perciò, le possibilità di essere assunti si alzano fino a undici posti.

A Sora, come detto, si attende con trepidazione l'entrata in servizio dei sette nuovi agenti. Come sottolineato anche nell'ultimo consiglio comunale, l'amministrazione Di Stefano conta proprio sui rinforzi in arrivo per garantire una maggiore sicurezza ai cittadini.