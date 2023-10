Scuola, ancora polemiche. Dopo lo scorcio finale dell'estate, passato a dibattere sulla dislocazione delle varie classi, alcuni genitori stanno discutendo sulla qualità del servizio mensa offerto nella scuola dell'infanzia.

La prima osservazione riguarda la quantità del cibo proposto ai piccoli alunni, con un menù che non prevederebbe né la frutta né l'acqua.

Suscitano perplessità pure gli orari: «Anche se i bambini usufruiscono della mensa, bisogna riprenderli entro le 13.30». Un orario che è definito "scomodo" dagli adulti, i quali lamentano che causa dei disagi per tante famiglie.

Terzo e ultimo argomento: il costo del servizio. Ogni pasto costa infatti 4,50 euro, ritenuto in maniera unanime troppo alto. Alcune settimane fa, il consigliere comunale al bilancio, Pizzuti, aveva specificato che il prezzo aveva subito un leggero rincaro, contenuto però dall'Amministrazione comunale: una considerazione che, evidentemente, non ha fatto breccia, con i genitori costretti a metter ancora mano al portafogli.

Sui social network, il dibattito si è subito "scaldato", con padri e madri a criticare il servizio, suggerendo soluzioni o persino forme di protesta.

Per il presidente del consiglio comunale, nonché delegato alla pubblica istruzione, Sandro Vinci, un'altra questione sulla quale intervenire per assicurare una mensa scolastica in grado di soddisfare tutte le esigenze.