Schianto pochi minuti fa tra un'auto e uno scooter in zona Quinto Ponte, a Cassino. Per cause ancora da accertare, nell'impatto tra un'auto e uno scooter ad avere la peggio è stato il conducente del mezzo a due ruote. Immediato l'arrivo sul posto del 118. Le forze dell'ordine dovranno stabilire cosa sia accaduto. Traffico congestionato.