È di Cassino il magistrato che sta facendo infuriare il governo Meloni per aver, secondo le accuse, fatto una scelta di campo che sconfesserebbe il decreto Cutro. Si chiama Iolanda Apostolico, nata a Cassino 59 anni fa e poi (da oltre vent'anni) volata a Catania. Dopo le feroci polemiche sul pronunciamento relativo alla mancata convalida alcuni giorni fa del trasferimento di tre tunisini fermati al Cpr di Pozzallo, ha dovuto chiudere i suoi profili social. E spiega che "una questione giuridica non si deve trasformare in vicenda personale". La città si è schierata accanto al magistrato cassinate.