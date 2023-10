Definite dalle commissioni le date delle prime prove dei concorsi pubblici indetti dal Comune di Veroli. Come determinato nei relativi verbali e già pubblicato da diversi giorni reso noto attraverso il sito istituzionale e nella sezione dell'amministrazione trasparente alla voce bandi di concorso, come previsto dalla normativa di riferimento, nell'imminente prossimo mese di ottobre per proseguire poi a novembre, tutti i candidati ammessi dovranno iniziare a sostenere le prime prove di selezione.

Si inizierà venerdì 6 ottobre alle ore 11 al Palazzetto dello sport "Palacoccia" in località Aia dei Franchi, con lo svolgimento della prova scritta per il concorso pubblico per l'assunzione con contratto a tempo pieno (36 ore settimanali) e indeterminato a 2 posti nel profilo di istruttore amministrativo-contabile, area istruttori.

L'appuntamento è da un'ora prima della prova al fine di consentire le operazioni di rito di riconoscimento dei 299 candidati ammessi che sosterranno una prova scritta a risposta multipla sulle materie indicate nel bando di concorso.

Si proseguirà poi da martedì 7 novembre alle ore 9 nella sede ESEF-CPT di Sora in via Romana Selva km.4-400, quando inizieranno le prove pratiche del bando di concorso pubblico per l'assunzione con contratto a tempo pieno (36 ore settimanali) e indeterminato a 2 posti nel profilo di operatore esperto – area degli operatori esperti (settore tecnico). Da tale data e fino al successivo 15 novembre, sempre nella medesima sede, continueranno le sessioni delle prove per la valutazione dei 106 candidati ammessi.

Ogni utile indicazione ed approfondimento sul calendario, le modalità ed i criteri di selezione delle programmate prove dei due concorsi sono reperibili e consultabili sul sito istituzionale del Comune di Veroli al seguente indirizzo: www.comune.veroli.fr.it – home page e nella relativa sezione dedicata alla trasparenza sotto la voce "Amministrazione trasparente", consultando Bandi di concorso.