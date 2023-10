Caso Bricca, rissa sfiorata ieri sera nei pressi di un bar in contrada Fiura. Protagonisti Niccolò Toson e Francesco Dell'Uomo detto "Budella", nonché alcuni amici di Thomas Bricca. Il tutto sarebbe nato da un primo "contatto" visivo che stava per degenerare in qualcosa di peggiore. La situazione, molto tesa, è stata riportata però subito alla calma: un ragazzo, amico di Thomas, è stato portato di peso all'interno del bar da altre persone, mentre i titolari dell'esercizio hanno saggiamente pensato di abbassare le serrande ed evitare guai più gravi.

L'episodio è terminato lì, ma si conferma ancora una volta la presenza di un clima molto teso, elettrico in città, a distanza di 9 mesi dall'omicidio di Thomas Bricca. Ricordiamo che Niccolò è il fratello di Mattia, in carcere dal 18 luglio con l'accusa di aver sparato la sera del 30 gennaio; Francesco Dell'Uomo è lo zio acquisto dei due fratelli, che fu scaraventato giù da un parapetto nella rissa del 29 gennaio, scatenando poi la reazione che portò alla tragedia del giorno seguente.