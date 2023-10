Una fiaccolata per non dimenticare Giulio D'Aliesio, il diciannovenne deceduto dopo lo schianto in sella alla sua moto, mentre percorreva la strada che conduce a Montecassino.

Venerdì sera a Caira, dove il giovane risiedeva insieme alla madre, molti amici, alcuni familiari e rappresentanti delle istituzioni - presenti Barbara Di Rollo e il consigliere comunale Fabio Vizzacchero - hanno percorso le strade della frazione - dal cimitero fino alla sua abitazione - con striscioni e fiaccole. Un modo per tenere vivi l'attenzione e il ricordo di Giulio: forte la commozione dei presenti.

Solo la scorsa settimana i funerali, nella chiesa di San Giovanni, dopo un'altra settimana di attese per eseguire tutti gli accertamenti tecnici e clinici necessari a far luce sull'incidente costato la vita al diciannovenne. Morto, sembrerebbe, durante una sfida sui tornanti per l'abbazia: ancora al vaglio dei militari il video consegnato alle autorità proprio dal padre della vittima. Indagine ancora in corso.